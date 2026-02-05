Sevilen 3 Xbox Oyunu Nintendo Switch 2'ye Geliyor: Tarihler Netleşti

Son dönemde çok sayıda Xbox'a özel oyunu rakip platformlarla paylaşan Microsoft kısa bir süre önce oyunseverlerin merakla beklediği Nintendo Switch müjdesini verdi. Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Direct Partner Showcase etkinliğinde, sevilen 3 Xbox oyununun yakında Nintendo Switch 2 kütüphanesine ekleneceği açıklandı.

Etkinlikte sahneye çıkan Bethesda'nın efsane ismi Todd Howard yaptığı açıklamada Switch 2'ye gelecek oyunların ismini ve çıkış tarihlerini resmen duyurdu. İşte detaylar!

Fallout 4 ve Dahası Yakında Nintendo Switch 2'ye Geliyor

Yapılan açıklamaya göre Fallout 4: Anniversary Edition 24 Şubat 2026 tarihinde, MachineGames imzalı Indiana Jones and the Great Circle ise 12 Mayıs 2026 tarihinde Nintendo Switch 2 kullanıcılarıyla buluşacak. Ayrıca sevilen RPG klasiği The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sürümü de 2026 yılı içerisinde kütüphaneye eklenecek.

Serinin 10. yılına özel olarak geliştirilen Fallout 4: Anniversary Edition ana oyunun yanı sıra Far Harbor, Nuka-World ve Automatron gibi devasa genişleme paketlerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Wasteland ve Vault-Tec atölye eklentilerinin de pakete dahil olduğunu belirtelim.

Oyuncuları sinematik bir maceraya davet eden Indiana Jones and the Great Circle ise Kutsal Hazine Avcıları (1981) ile Son Macera (1989) filmlerinin arasındaki bir dönemde geçekiyor. Sevilen yapım Vatikan'dan Mısır Piramitlerine kadar uzanan global bir serüveni konu alıyor.

Son olarak Bethesda'nın ünlü RPG oyunu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered da yenilenmiş yüzüyle geri dönüyor. 2026'da geleceği belirtilen yapım yeniden geliştirilen grafikler, modernleştirilmiş dövüş mekanikleri ve yeni karakter özelleştirme seçenekleriyle gelirken orijinal hikayeyi ve görevleri koruyor.

Peki siz Nintendo Switch 2'ye gelecek yeni Xbox oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.