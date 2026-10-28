Pokémon UNITE Switch ve Mobilde Kapanıyor, Son Gün Belli Oldu

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

The Pokémon Company, 100 milyondan fazla indirilen Pokémon UNITE'ın hizmetini 23 Mart 2027'de sonlandıracağını 27 Ekim 2026'da duyurdu. Şirketin kararı, oyunun hem Nintendo Switch hem de iOS ve Android sürümünü kapsıyor. Oyuncular bu tarihten sonra oyuna giriş yapamayacak ve maçlara katılamayacak.

Pokémon UNITE Ne Zaman Kapanıyor?

The Pokémon Company'nin resmi sitesinde yayımladığı duyuruya göre oyunun hizmeti 23 Mart 2027 Salı günü Türkiye saatiyle (TSİ) 03.00'te sona erecek, yani pazartesiyi salıya bağlayan gece oyun erişime kapanacak. Oyuncular destek ekibine de aynı saate kadar başvurabilecek. Kapanışın gerekçesi duyuruda açıklanmadı.

Tencent'e bağlı TiMi Studio Group'un geliştirdiği, The Pokémon Company'nin yayımladığı oyun, 5'er kişilik 2 takımı karşı karşıya getiren ücretsiz bir MOBA (çok oyunculu çevrim içi savaş arenası). Pokémon UNITE 21 Temmuz 2021'de Switch'te, 22 Eylül 2021'de iOS ve Android'de çıkmıştı. Oyun kapandığında yaklaşık 5 yıl 8 ay hizmet vermiş olacak.

Aeos Gems ve UNITE Club'a Ne Olacak?

The Pokémon Company, gerçek parayla satılan Aeos Gems'in satışını 27 Ekim 2026 saat 08.00'de (TSİ) durdurdu. Oyuncular ellerinde kalan Gems'i kapanış saatine kadar harcayabilecek. Şirket harcanmayan Gems için para iadesi yapıp yapmayacağını belirtmedi ve Türkiye'deki oyunculara yönelik ayrı bir bilgilendirme yapmadı.

Şirket aylık ücretli abonelik sistemi UNITE Club için yeni üyelik alımını ve otomatik yenilemeyi de aynı saatte kapattı. Üyeliği süren oyuncular, avantajlardan ödedikleri dönemin sonuna kadar yararlanmayı sürdürecek. Şirket ayrıca amblem birleştirme ve taşınan eşya (held item) yükseltmelerinin kapanıştan önce bitirilmesini öneriyor.

Veda Güncellemesinde Neler Var?

The Pokémon Company'nin 12 Kasım 2026 Perşembe saat 07.00'de (TSİ) yayımlayacağı güncelleme, özel bir veda etkinliği başlatıyor. Oyuncular Unite Coin Exchange bölümünde özel Unite Coin'leri daha önce çıkmış Unite lisansları, Hologiysi (Holowear) kostümleri, eğitmen kıyafetleri ve Unite Snapshot öğeleriyle takas edebilecek. Coin'ler dereceli ve diğer modlarda kazanılan maçlara bağlı görevlerden ve aynı gün başlayacak giriş ödülünden gelecek.

Güncellemeyle gelen kütüphane (Library) özelliği, kapanıştan sonra da antrenman alanına (Practice Area) girmeyi ve Hologiysi, lisans, amblem, turnuva sonucu ve başarımları görüntülemeyi sağlayacak. Özelliği kullanmak isteyenlerin güncellemeden sonra oyuna girip ilk veri indirmesini 23 Mart 2027 saat 03.00'ten önce tamamlaması gerekiyor. Kütüphane verisi cihaz değiştirildiğinde genel olarak yeni cihaza taşınamayacak, kapanıştan sonra silinen veri de geri getirilemeyebilir.

Şirket oyuncuların Pokémon'larıyla yaşadığı anılara geri dönebilmeleri için ayrı bir yol üzerinde de çalışıyor, fakat bu konuda ayrıntı vermedi. Kapanışla birlikte oyunun video ve görsel paylaşım kurallarını belirleyen içerik yönergeleri de yayından kalkacak.

Aeos Crown 2027 Tokyo Turnuvası Yapılacak mı?

The Pokémon Company, Temmuz 2026'da Pokémon UNITE'ı 2027 Pokémon Dünya Şampiyonası'ndan çıkarmış ve yalnızca bu oyuna ayrılan Aeos Crown 2027 Tokyo turnuvasını duyurmuştu. Turnuva kapanış kararından etkilenmeden planlandığı gibi yapılacak, elemeleri de 5 Aralık 2026 Cumartesi başlayacak.

Pokémon UNITE Türkiye'de App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebiliyor ve Türkçe dil desteği sunuyor. Aralık 2022'de 100 milyon indirmeyi geçen oyun, daha önce Belçika ve Hollanda'da Kasım 2025'te kapanmıştı. Mobilde Pokémon oynamayı sürdürmek isteyenler Pokémon GO ile en iyi Pokémon oyunları listesine göz atabilir.

Editörün Yorumu

Kütüphane özelliği bence kapanış planının en düşünülmüş parçası, çünkü Hologiysi koleksiyonuna para harcayan oyuncu kapanıştan sonra da kostümlerini görmeye devam edecek. Elinde Gems kalanların harcamayı kütüphanede görüntülenebilecek kostümlere yönlendirmesi de bu yüzden en mantıklı tercih olur diye düşünüyorum. Yine de iade konusunda tek satırın bile olmaması bana eksik geliyor; satış kararla aynı sabah durduğu için son haftalarda Gems alan oyuncunun ne yapacağı belirsiz kaldı.