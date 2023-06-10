Pixel 8 Serisinden Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Yeni Kamera ve Dahası!

Kamera, Google'ın Pixel akıllı telefonlarının her zaman en iyi özelliği olarak kabul gördü ve ayrıntılı yeni bir sızıntıya göre Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, yeni bir ana sensör, bazı Pro'ya özel yükseltmeler ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere bazı büyük yeni yükseltmelerle karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Bu iki telefona dair gelen yeni sızıntı, her iki telefon için de yeni bir ana kamera sensörü olan Samsung ISOCELL GN2'ye işaret ediyor. Bu 50MP sensör, Pixel 6 ve 7'nin kullandığı GN1'in doğrudan halefi ve aynı zamanda Samsung'un Galaxy S22 ve S23'ünde kullanılan sensörle aynı.

Sensör fiziksel olarak daha büyük ve bir sahneden yaklaşık %35 daha fazla ışık yakalayabiliyor. Yeni sensör ayrıca 8K video kaydı (Tensor G3 de bunu destekliyor) ve Pixel telefonlara geleceği sızdırılan Staggered HDR gibi özellikler için daha fazla teknik destek sağlıyor.

Pixel 8 Serisi Telefonları Önemli Yükseltmeler Alacak

Her iki telefon ultra geniş kamera yükseltmeleri de alacak. Görünüşe göre Pixel 8 Pro ultra geniş kamerası için 64MP Sony IMX787'yi kullanacak. Bu, Pixel 7a'nın ana kamera için kullandığı sensör ve Google'ın bir süredir ultra geniş kameralar için kullandığı 12MP sensöre kıyasla önemli bir yükseltme.

Pixel 8 Pro'nun telefoto lensinin yanı sıra her iki telefondaki selfie kamerasının değişmeden kalacağı bildiriliyor.

Peki sizin yeni Pixel 8 serisi telefonların kameralarından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.