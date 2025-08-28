PlayStation 6 El Konsolu Switch 2'nin En Önemli Özelliğiyle Geliyor

PlayStation 6'nın piyasaya sürülmesi için önümüzde birkaç yıl daha olsa da konsol ile ilgili sızıntılar teknoloji gündemini hareketlendirmeye devam ediyor. Yeni cihazla birlikte yepyeni bir elde taşınabilir konsolun da geleceği söylenirken, bu yeni cihazın tıpkı Nintendo Switch 2'de olduğu gibi harici ekranlara kolayca bağlanabilen bir yapıda olacağı iddia ediliyor.

Sektörel kaynaklara göre, "Canis" kod adlı yeni PlayStation 6 el konsolu Nintendo Switch 2'ye benzer şekilde takılıp çıkarılabilen bir bağlantı platformuna sahip olacak Böylelikle kullanıcılar cihazı hem taşınabilir bir konsol olarak kullanabilecek hem de harici bir ekrana bağlayarak daha büyük bir ekranda oyun keyfi yaşayabilecek. Detaylar haberde!

PlayStation 6 El Konsolu Harici Ekranda Daha İyi Performans Gösterecek

Yeni konsolun iddia edilen bağlanabilirlik özelliği ile birlikte daha yüksek bir performans sunacağı iddia ediliyor. 16 RDNA 5 işlem mimarisine sahip olacağı söylenen cihaz elde taşınabilir modda 1.20 GHz hızında çalışacak. Öte yandan bir monitör veya televizyona bağlandığında ise hızı 1.65 GHz'e kadar çıkabilecek.

Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre, taşınabilir konsol Zen 6c mimarisine sahip dört çekirdek ve M.2 SSD yuvası ile birlikte gelecek. Ayrıca gelişmiş geri bildirim titreşimi desteği ve 15W TBP kart gücüne sahip olacağı söylenen cihazın, PS5 ve PS4 oyunlarıyla tam uyumluluk sunacağı aktarılıyor. Hem PS6 el konsolunun hem de standart PlayStation 6'nın 2027'nin sonunda veya 2028'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.