PlayStation Plus'a 6.447 TL Değerinde 3 Oyun Geliyor

2025 yılının ağustos ayında sunulacak oyunlar bir süredir merakla bekleniyordu. Sony tarafından yapılan duyuruyla beraber ücretsiz PlayStation Plus oyunları belli oldu. Buna göre aboneler önümüzdeki ay üç yeni oyuna erişebilecek.

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Ağustos 2025)

Ağustos ayında yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran DayZ, Lies of P ve My Hero One'S Justice 2 PlayStation Plus aracılığıyla ücretsiz sunulacak. PlayStation Plus aboneleri, bu oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabilecek.

Bohemia Interactive tarafından geliştirilen çevrim içi tabanlı oyun, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. İlk olarak 2013 yılında Alpha sürüm ile gelen oyunun tam sürümü 2018 yılında çıktı. Kısa sürede tüm dünyada çok popüler olan DayZ, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Neowiz tarafından geliştirilen Lies of P 2023 yılının eylül ayında satışa sunuldu. En iyi soulslike oyunları arasında yer alan yapım, zorlu dövüş mekanikleri ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor. Başarılı oyun, Pinokyo'nun hikâyesini distopik bir evrende yeniden yorumluyor.

Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği My Hero One'S Justice 2, dövüş türünde bir oyun. 2020 yılının mart ayında piyasaya sürülen yapımda anime tarzı grafikler ve başarılı oynanış sistemi bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Playstation Plus'a dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Bu Oyunları İndirmek İçin Son Tarih Nedir?

Ağustos ayı boyunca PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek olan bu üç oyunu, ay bitmeden kütüphanenize eklemeniz gerekmektedir. Bir kez kütüphanenize eklediğinizde, PlayStation Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece dilediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

PlayStation Plus'ın Hangi Aboneliğinde Bu Oyunlara Erişebilirim?

DayZ, Lies of P ve My Hero One'S Justice 2, PlayStation Plus'ın tüm abonelik seviyelerinde (Essential, Extra, Premium) geçerlidir. Yani herhangi bir abonelik paketiyle bu oyunları ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bu Oyunların Toplam 6.447 TL Değeri Nasıl Hesaplandı?

Cevap: 6.447 TL değeri, oyunların PlayStation Store üzerindeki güncel satış fiyatlarının toplamıyla hesaplanmıştır. Bu değer, oyunları ayrı ayrı satın almak yerine PlayStation Plus aboneliğiyle elde edilen maddi kazancı göstermektedir.