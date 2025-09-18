3.823 TL'lik 4 Oyun PlayStation Plus'tan Kaldırılacak! Tarih Verildi

PlayStation Plus Extra ve Premium aboneliği çok sayıda oyuna erişim olanağı sunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Paylaşılan ekran görüntüsüne önümüzdeki ay içerisinde dört adet oyun PlayStation Plus'ın kütüphanesinden ayrılacak. Bunlar arasında çok popüler bir oyun da bulunuyor.

21 Ekim 2025'te PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar

Battlefield 1 (PS4)

(PS4) Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS5, PS4)

Tour de France 2023 (PS5, PS4)

The Last Clockwinder (PSVR2)

Playstation Store'da alınan ekran görüntüsüne göre 21 Ekim 2025 tarihinde PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden dört adet oyun kaldırılacak. Bunlar arasında Battlefield 1 öne çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan yapım, hikâyeyi farklı cephelerde savaşan birçok askerin gözünden anlatıyor.

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 1'de tank ve uçağın yanı sıra at da sürebiliyoruz. Bu sayede kimi zaman tankla düşmana ağır hasar verirken kimi zaman ise bir uçakla havadan destek sağlıyoruz. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor.

PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılaack oyunlar arasında Ghostbusters: Spirits Unleashed da bulunuyor. Aksiyon macera türündeki oyunda dört kişiden oluşan Hayalet Avcıları, hayaleti yakalamaya çalışıyor. Çevrim içi tabanlı oyun, birinci şahıs kamera açısıyla oynanıyor.

Cyanide tarafından geliştirilen Tour de France 2023'te ise en iyi simülasyon oyunları arasında bulunuyor. Bisiklet yarışlarına odaklanan yapımda enerji yönetimi son derece önemli. Gerçek hayattaki gibi yarışçının gücü sınırlı ve bu gücü en doğru zamanda ve en doğru yerde kullanması gerekiyor.

En iyi VR oyunları arasında yer alan The Last Clockwinder'da bulmacaları çözerek saat yapımı fabrikasını yeniden faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız hareketleri kaydedip tekrarlayan klonlar yaratabiliyoruz. Bu yeteneği kullanarak fabrikanın farklı odalarındaki makineleri çalıştırarak ve üretim hatlarını oluşturarak ilerleyebilmemiz mümkün.