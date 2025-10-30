PlayStation Plus'a 3.547 TL'lik 3 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation oyuncuları kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor. Yapılan duyuruya göre önümüzdeki ay PS Plus abonelerine üç oyun ücretsiz sunulacak.

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Kasım 2025)

Eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan Stray (PS4, PS5), EA Sports WRC 24 (PS5) ve Totally Accurate Battle Simulator (PS4, PS5) PlayStation Plus aracılığıyla ücretsiz sunulacak. PlayStation Plus aboneleri, 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren bu oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabilecek.

Stray Nasıl Bir Oyun?

Macera, bulmaca ve platform ögelerini içeren hikâye odaklı bir oyun olan Stray'de kaybolmuş bir kediyi kontrol ediyoruz. Siberpunk temalı bir şehirde geçen yapımda eve gitmeye çalışıyoruz. Bu süreçte çevreyi keşfederek ipuçları toplamamız, bulmacaları çözmemiz ve mini görevler yapmamız gerekiyor.

EA Sports WRC 24 Nasıl Bir Oyun?

EA Sports WRC 24, en iyi yarış oyunları arasında yer alıyor. Codemasters tarafından geliştriilen yapım gerçekçi sürüş dinamikleriyle öne çıkıyor. Çok başarılı şekilde tasarlanmış pistlere ve araba modellemelerine sahip olan yapımda kariyer modu dahil çeşitli modlar bulunuyor. Bu, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor.

Totally Accurate Battle Simulator Nasıl Bir Oyun?

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Totally Accurate Battle Simulator, fizik tabanlı eğlenceli oynanışıyla öne çıkıyor. Oyunda rakibimizi yenmek için birliklerimizi savaş alanına stratejik olarak yerleştirmeye çalışıyoruz. Landfall tarafından geliştirilen yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi PvP modu da bulunuyor.

Oyunda her biri kendine has güçlü ve zayıf yönleri olan çeşitli birimler bulunuyor. Bu da oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor. Çok başarılı bir oynanış mekaniğine sahip olan oyunun Steam'deki son incelemeleri "Son derece olumlu" durumda. 2021 yılının nisan ayında piyasaya sürülen yapm, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım ediyor.