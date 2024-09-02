Totally Accurate Battle Simulator'da komik ve kaotik savaşları yönetin. Farklı birimlerle ordunuzu kurun ve savaşı kazanın.

Kemal Tavus - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Totally Accurate Battle Simulator (TABS), Landfall Games tarafından geliştirilen ve 2021 yılında yayınlanan, oyunculara absürt ve komik savaşlar yaşatan bir simülasyon oyunudur. Bu oyun fizik tabanlı oynanışı ve mizahi yaklaşımıyla savaş simülasyonlarına bambaşka bir perspektif getiriyor. TABS oyunculara kendi ordularını oluşturma, farklı dönemlerden ve temalardan esinlenmiş birimlerle savaşları yönetme imkanı sunar.

TABS oyuncuların birbirinden farklı savaş birimlerini seçerek oluşturdukları orduları, düşman ordusuyla karşı karşıya getirdikleri bir oynanış sunar. Vikinglerden samuraylara, modern askerlere kadar birçok farklı birim arasından seçim yapabilirsiniz. Her birimin kendine özgü saldırı ve savunma yetenekleri bulunur. Bu da oyuna stratejik bir derinlik katar ancak oyun ciddiyetten uzak mizahi yapısıyla dikkat çeker. Birimler genellikle beklenmedik hareketler yaparak savaş alanında komik ve kaotik durumlara yol açar.

Oyunun grafik tarzı son derece basittir. Renkli ve stilize edilmiş karakter tasarımları, oyunun mizahi tonunu desteklerken, farklı savaş alanları da çeşitli görsel temalar sunar. Ayrıca TABS’in sandbox modu, oyuncuların yaratıcılıklarını kullanarak kendi savaşlarını tasarlamalarına olanak tanır. Bu modda herhangi bir sınırlama olmaksızın birimler yerleştirilebilir ve en çılgın savaş senaryoları oluşturulabilir.

Totally Accurate Battle Simulator İndir

Totally Accurate Battle Simulator indirin. Kaotik ve komik savaşlar oluşturarak eğlenmenize bakın.

Totally Accurate Battle Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz ya da eş değeri

: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 ya da daha iyisi)

: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 ya da daha iyisi) DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 4 GB kullanılabilir alan

: 4 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Sadece 64 bit sistemlerde çalışır