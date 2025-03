PlayStation Store'da %93'e Varan İndirim! Ucuz GTA 5, RDR 2 ve Dahası

PlayStation Store'da İlkbahar İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte GTA 5'ten Red Dead Redemption 2'ye Resident Evil 4'ten Hogwart Legacy'e kadar çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Oyunları daha düşük fiyata satın alma imkânı sunan kampanya 10 Nisan'da sona erecek.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto V yüzde 50 indirim ile birlikte 439 TL Yerine 219,50 TL'ye satılıyor. Red Dead Redemption 2 ise yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 2 bin 299 TL'den 574,75 TL'ye düştü.

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat yüzde 93 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 3 bin 499 TL'den 244,93 TL'ye düştü. Assassin's Creed Odyssey yüzde 80 indirim ile 599 TL yerine 119,80 TL'ye satılıyor.

Borderlands 3 oyunu yüzde 90 indirim ile 459 TL yerine 45,90 TL'ye satılıyor. Battlefield 2042 yüzde 90 indirim ile 800 TL'den 80 TL'ye, Battlefield V ise yüzde 87 indirim ile 279 TL'den 36,27 TL'ye düştü.

PlayStation Store İlkbahar İndirimi Kampanyasında Öne Çıkan Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Need for Speed Heat 3.499 tL 244,93 TL %93 GTA 5 439 TL 219,50 TL %50 Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL %75 Assassin's Creed Odyssey 599 TL 119,80 TL %80 Assassin's Creed Origins 3.149 TL 472,35 TL %85 Assassin's Creed Valhalla 470 TL 117,50 TL %75 Borderlands 3 459 TL 45,90 TL %90 Mafia: Trilogy 374 TL 93,50 TL %75 Devil May Cry 5 Special Edition 1.399 TL 349,75 TL %75 Battlefield 2042 800 TL 80 TL %90 Battlefield V 279 TL 36,27 TL %87 Watch Dogs 2 - Deluxe Edition 2.099 TL 314,87 TL %85 Watch Dogs: Legion 470 TL 70,50 TL %85 Call of Duty: Ghosts Gold Edition 2.499 TL 824,67 TL %67 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 999 TL 199,80 TL %80 Insurgency: Sandstorm 1.399 TL 559,60 TL %60 Tiny Tina's Wonderlands 2.499 TL 499,80 TL %80 Sid Meier's Civilization VI 1.049 TL 209,80 TL %80 Marvel's Midnight Suns 789 TL 118,35 TL %85 Saints Row: The Third Remastered 1.049 TL 209,80 TL %80 Tekken 7 1.049 TL 209,80 TL %80

PlayStation Store'daki İlkbahar İndirimi döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.