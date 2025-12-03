POCO'dan 8 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

POCO, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. C85 5G olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon, dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Peki, POCO C85 5G neler sunacak?

POCO C85 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi. IPS LCD

IPS LCD Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 810 nit

810 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4GB / 8GB

4GB / 8GB Depolama: 128GB / 256GB

128GB / 256GB Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Şarj: 33W

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO C85 5G 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 810 nit maksimum parlaklık sunacak. POCO'nun bütçe dostu Android telefonunun çift SIM desteğine de sahip olması bekleniyor.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. POCO F8 Pro'da Snapdragon 8 Elite, POCO F8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

POCO C85 5G, 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. Akıllı telefon. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonun ayrıca IP64 sertifikasına da sahip olması bekleniyor. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

POCO C85 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO C85 5G'nin 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.