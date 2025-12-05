POCO'nun Aşırı Ucuz Telefonu Yolda! Renk Seçenekleri Belli Oldu

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. POCO C85 5G'nin bir görüntüsü paylaşıldı. Bu görsel ile beraber akıllı telefonun renk seçenekleri belli oldu. Görüntüye göre akıllı telefon üç farklı renk seçeneği sunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

POCO C85 5G'nin Renk Seçenekleri Belli Oldu

Paylaşılan görsele göre POCO C85 5G mor, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Akıllı telefonun arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca POCO logosu da bulunacak.

POCO C85 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi. IPS LCD

IPS LCD Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 810 nit

810 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4GB / 8GB

4GB / 8GB Depolama: 128GB / 256GB

128GB / 256GB Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Şarj: 33W

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. POCO F8 Pro'da Snapdragon 8 Elite, POCO F8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. İkinci kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 810 nit maksimum parlaklık sunacak.

Parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonun ayrıca IP64 sertifikasına da sahip olması bekleniyor. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

POCO C85 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan POCO C85 5G, 9 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan uygun fiyatlı Android telefon POCO C75, 2024 yılının ekim ayında atnıtılmıştı.