POCO'nun Sudan Ucuz Yeni Telefonu Tanıtıldı: Akü Gibi Bataryası Var!

Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla tanınan alt markası POCO, kısa bir süre önce ürün yelpazesini yeni bir cihazla daha da genişletti. Şirket, geçtiğimiz sene tanıttığı POCO M6'nın halefi olarak nitelendirilen yeni POCO M7 4G isimli akıllı telefonunu kısa bir süre önce global pazarda satışa sunuldu.

Yüksek kapasiteli bataryası, güçlü işlemcisi ve üst düzey ekranıyla dikkat çeken telefon, bütçe dostu fiyatıyla başarılı satış rakamlarına ulaşabilecek gibi görünüyor. İşte POCO M7'nin özellikleri ve fiyatı!

POCO M7 Hangi Özelliklere Sahip?

Yeni POCO M7 4G, 144 Hz yenileme hızı ve 288 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6.9 inç boyutunda IPS LCD panele sahip. Bu ekran ayrıca, yüksek parlaklık modunda 850 nit parlaklığa ulaşabilirken, aynı zamanda göz sağlığını zarar vermediğini kanıtlayan TÜV Rheinland sertifikalarıyla birlikte geliyor.

Snapdragon 685 yonga setinden güç alan POCO M7, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanından oluşan iki farklı bellek seçeneğiyle raflardaki yerini alacak. Cihazın aynı zamanda, 8 GB'a kadar RAM genişletme ve 2 TB'a kadar microSD kart desteği de sunduğunu belirtelim. 7.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile gelen telefon bununla birlikte 33W hızlı şarj desteğine de sahip.

Fotoğrafçılık tarafında da iddialı olan POCO M7, arka yüzeyinde yer alan 50 MP'lik ana kamerası ile 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Cihaz ön yüzeyinde ise 8 MP çözünürlüğündeki bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

HyperOS 2.0 tabanlı Android 15 işletim sistemiyle çalışan yeni telefon, yan tarafa konumlandırılmış parmak izi sensörü, yapay zeka destekli yüz tanıma, Hi-Res ses, Dolby Atmos, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi (2.4GHz/5GHz), IR blaster ve IP64 dereceli su ve toza dayanıklılık gibi güvenlik ve bağlantı özellikleriyle de birlikte geliyor.

POCO M7'nin Fiyatı Ne Kadar?

En iyi Xiaomi telefonlar listesine adını yazdırması beklenen POCO M7 4G'nin AliExpress'deki başlangıç fiyatı 147 dolar olarak açıklandı. Siyah, Mavi ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olan cihaz, 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB olmak üzere iki farklı versiyonla geliyor. Cihazın yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz yeni POCO M7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.