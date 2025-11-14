12 GB RAM'li POCO F8 Pro Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

POCO'nun yeni akıllı telefon modeli F8 Pro Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, POCO'nun yeni akıllı telefonunda hangi işlemci bulunacak?

POCO F8 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

POCO F8 Pro, 2510DPC44G model numarası ile Geekbench'te görüntülendi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 2 bin 288 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 494 puana ulaştı. Bu test sonucu, telefonun en iyi grafikli mobil oyunları bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabileceğini gösteriyor. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

POCO F8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere POCO F8 Pro'da Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO F7 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonun 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. F8 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz.

Kamera özelliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. POCO F7 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. F7 Pro'nun ön yüzeyinde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.