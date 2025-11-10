Xiaomi'den Kötü Haber: Yeni Telefon Kısıtlı Özelliklerle Gelebilir!

Xiaomi, sevilen alt markası Poco ile akıllı telefon pazarını sarsacak yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Poco F8 Ultra ve Poco F8 Pro modellerinin çok yakında tanıtılması bekleniyor.

Ancak heyecan verici bu lansman öncesinde ortaya çıkan sızıntılar, global kullanıcıları üzecek cinsten. İddialara göre bu iki cihaz Çin'deki muadillerine göre nispeten 'kırpılmış' özelliklere sahip olacak. İşte detaylar!

Poco F8 Ultra ve F8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Bilmeyenler için Xiaomi, yeni F8 serisini geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılan Redmi K90 serisinin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak piyasaya sürecek. Bu nedenle söz konusu cihazların teknik özellikler açısından Çin'deki muadillerle tamamen aynı olacağı düşünülüyordu.

Ancak gelen son bilgiler, F8 Ultra ve Pro'nun Redmi K90 ve K90 Pro Max modellerine kıyasla bazı özelliklerden feragat edeceğini gösteriyor. İddialara göre en önemli değişiklik pil performansında olacak. F8 Ultra, 7.560 mAh'lık K90 Pro Max'ten farklı olarak 6500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

Bununla birlikte yeni model küresel pazara beklenenden daha az RAM ve depolama seçenekleri ile gelecek.

12 GB RAM ve 256 GB depolama

16 GB RAM ve 512 GB depolama

F8 Ultra'dan farklı olarak K90 Pro Max Çin'de 1 TB'lık depolama alanı seçeneğiyle piyasaya sürülmüştü. Ultra modeline benzer şekilde F8 Pro'nun da muadili Redmi K90'a göre daha az seçenekle birlikte geleceği ve daha düşük bir pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Bu özelliklerin dışında her iki modelinde daha öncesinde tahmin edilen özellikleri bünyesinde barındıracağı söyleniyor. Buna göre Poco F8 Ultra ve F8 Pro'nun teknik detayları şu şekilde olacak:

Özellik Poco F8 Pro Poco F8 Ultra Ekran 6.59 inç TCL M10 LTPO OLED, 2K çözünürlük, 120Hz, 3.500 nit 6.9 inç M10 OLED, 2K+ çözünürlük, 120 Hz, 3.500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU Adreno 830 D2 bağımsız grafik çipi Bellek (RAM) 12 GB / 16 GB LPDDR5X 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP Light Hunter 800 (OIS) + 8 MP ultra geniş + 50 MP 2.5x telefoto periskop 50 MP (Light Fusion 950) + 50 MP ultra geniş (OV50M) + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera 20 MP 32 MP Batarya Kapasitesi 6500 mAh 6500 mAh Şarj Hızı 100W kablolu hızlı şarj 100W kablolu, 50W kablosuz, 22,5W ters kablosuz şarj Yazılım Android 16, HyperOS 3 Android 16, HyperOS 3 Dayanıklılık IP68 / IP69 suya ve toza dayanıklılık IP68 toz ve suya dayanıklılık

Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, merakla beklenen Poco F8 serisi için gerekli sertifikasyon belgelerini tamamlamak üzere. İddialara göre yeni cihazlar 2025'in sonlarında veya 2026'nın başlarında global pazarda piyasaya sürülecek. Lansman etkinliğinin hemen ardından yeni modellerin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.