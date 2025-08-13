Realme'den 144Hz Ekranlı Telefonlar Geliyor! Tarih Verildi

Şubat ayında 120Hz ekrana sahip Realme P3 Pro ve Realme P3 tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından serinin yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Realme P4 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca yeni telefonların bazı özellikleri de ortaya çıktı.

Realme P4 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi fiyat performans telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Realme P4 serisi 20 Ağustos 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Seride P4 ve P4 Pro olmak üzere iki farklı model bulunacak.

Realme P4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme P4, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık sunacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Realme P4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme P4 Pro'nun AMOLED ekranı 144Hz yenileme hızı, 6500 nit maksimum parlaklık ve HDR10+ desteği sunacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonda Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme 15 Pro 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Realme P4 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4 Pro'nun 285 dolar (11.608 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alan P3 Pro için 273 dolar (11.119 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.