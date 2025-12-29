POCO'dan 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

POCO, M8 5G isimli bütçe dostu yeni bir akıllı telefon modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir görüntüsü paylaşılan POCO M8 5G'nin bu kez ağırlığı ve kalınlığı belli oldu. Telefon, serinin önceki modeline kıyasla daha hafif ve daha ince olacak. Böylece daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilecek.

POCO M8 5G'nin Boyutu ve Ağırlığı Açıklandı

POCO India'nın X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden POCO M8 5G için bir video paylaşıldı. Videoya göre akıllı telefon, 7,35 mm kalınlığında ve 178 gram ağırlığında olacak. Videoda ayrıca telefon yandan görüntülendi. POCO M7 5G'nin 8,22 mm kalınlığında ve 205 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

POCO M8 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Batarya: 5.520 mAh

5.520 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65

Daha önce ortaya çıkan bilgliere göre POCO M8 5G'de Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun ekranı 6,77 inç büyüklüğünde olacak. M8 5G, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 8 GB RAM'e sahip telefonda 5.520 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

POCO M8 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun yeni bütçe dostu telefonu M8 5G'nin 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan POCO M7 5G, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.