144Hz Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Performans Testine Girdi

iQOO 15R Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca iQOO 15R'nin işlemcisi dahil olmak üzere bazı özellikleri de ortaya çıktı. Geekbench sonuçlarına göre Android telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi yer alacak.

iQOO 15R Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iQOO 15R, I2508 model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Bütçe dostu amiral gemisi, OpenCL testinde 17 bin 687 puana ulaşmayı başardı. Testin sonuçlarına göre Android 16 işletim sisteme sahip telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

iQOO 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO 15R gücünü Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO 15'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Android telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileem hızı sunacak. Telefon ayrıca IP69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

iQOO 15R'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan iQOO 15 için 4199 yuan (26.138 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15R'nin ise 3800 yuan (23.654 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.