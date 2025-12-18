8 GB RAM'li Ucuz Telefon: POCO M8'in Görüntüleri Sızdırıldı!

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. POCO M8'in görüntüleri ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Görsellere göre bütçe dostu Android telefon çok şık bir tasarımla birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

POCO M8'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre POCO M8'in arka yüzeyinde köşeleri oval bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Modülün üzerinde ayrıca 50 MP ifadesini görüyoruz. Diğer kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil.

Arka yüzeyde ayrıca POCO logosu da bulunacak. Ön yüzeyde ise bir adet ön kamera ve çok ince çerçeveler yer alacak. Akıllı telefon siyah, camgöbeği ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. 2025 yılının mart ayında tanıtılan POCO M7, mavi, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile birlikte satışa sunulmuştu.

POCO M8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.520 mAh

5.520 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W RAM: 8GB

8GB Depolama: 256GB

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO M8, 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Uygun fiyatlı Android telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. Telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. 5.520 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.