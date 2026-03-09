POCO'nun Yeni Telefonu Performans Testinde! 8 GB RAM'e Sahip

POCO, M8s 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber M8s 5G Geekbench'te ortaya çıktı. Böylece akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefona dair bazı teknik özellikler de açıklığa kavuştu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemci bulunacak.

POCO M8s 5G'de Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

POCO M8s 5G, 26067PC09G model numarası ile birlikte Geekbench'te görüldü. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 931 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 225 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazda ayrıca Android 15 işletim sistemi bulunuyor.

POCO M8s 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

POCO M8s 5G gücünü Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.3 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

POCO M8s 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

M8s 5G'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, 8 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan POCO M 8 5G, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

POCO M8s 5G Türkiye'de Satılacak mı?

POCO, henüz M8s 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. M8 serisi dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda M8s 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

POCO M8s 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M8 5G'nin 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. M8s 5G'nin bu modelden biraz daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Dolayısıyla yeni telefon 17 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda POCO M8s 5G'nin orta sınıfın en iddialı modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi sayesinde sosyal medya ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra oyunlarda da yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Cihaz ayrıca beklenildiği gibi uygun fiyatlı olursa yoğun bir ilgiyle karşılaşabilir.