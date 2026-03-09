Samsung'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Samsung, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy M17e 5G isimli bütçe dostu telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile birlikte gelecek akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Samsung Galaxy M17e 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy M17e 5G, 17 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Türkiye'de Galaxy M15 5G dahil olmak üzere Samsung'un çok sayıda telefonu satılıyor. Dolayısıyla Galaxy M17e 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 GPU: Mali-G57

Mali-G57 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Kamerası: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0

Android 16 tabanlı One UI 8.0 Güncelleme Desteği: 6 yıl

6 yıl Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

Samsung Galaxy M17e 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni modeli, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Samsung Galaxy M17 5G'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni modelde de Super AMOLED ekran görebiliriz.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefonun 1080p çözünürlükte video kaydı yapabilir. Galaxy M17'de üçlü kamera sisteminin yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy M17e 5G'nin 14 bin rupi civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu ücret, güncel kurla 6 bin 686 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 12 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat iel satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy M17e 5G'nin en iddialı ucuz Android telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Telefon 6 yıl boyunca güncelleme desteği alacak. Yani telefon, uzun yıllar boyunca yazılım yakımından güncelliğini devam ettirebilecek. Bu da telefonda yeni Android sürümleriyle birlikte gelen özelliklerin kullanılabileceği anlamına geliyor.

Samsung'un yeni telefonu, Dimensity 6300 sayesinde hem günlük kullanımda hem de oyunlarda yeterli bir performans sunacak. 120Hz yenileme hızı ise menüler arasında gezinirken, oyun oynarken, sosyal medya kullanırken ve hatta film izlerken daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.