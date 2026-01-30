POCO'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

POCO, X8 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber POCO X8 Pro'nun batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon dev batarya ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

POCO X8 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgliere göre POCO X8 Pro, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllıt elefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryalı X8 Pro'nun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya : 6.500 mAh

: 6.500 mAh Şarj Hızı : 100W Hızlı Şarj

: 100W Hızlı Şarj İşlemci : MediaTek Dimensity 8500

: MediaTek Dimensity 8500 Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Çözünürlük : 1.5K

: 1.5K Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

POCO X8 Pro gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO X7 Pro'da Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

X8 Pro'nun ekranı 6,67 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. POCO X7 Pro'da ise 6,67 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yneileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık yer alıyor.

Akıllı telefonda IP68 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.