100W Hızlı Şarja Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

POCO, X8 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber X8 Pro'nun ekran özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Android telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

POCO X8 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO X8 Pro'nun ekranı 6,67 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan POCO X7 Pro'da 6,67 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yneileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Çözünürlük : 1.5K

: 1.5K Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 İşlemci : MediaTek Dimensity 8500

: MediaTek Dimensity 8500 Batarya : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Şarj Hızı: 100W Hızlı Şarj

POCO X8 Pro gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO X7 Pro'da Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Bütçe dostu Android telefonda 8.000 mAh bataryar kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. X8 Pro, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryalı telefonun bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Akıllı telefonda IP68 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. X8 Pro ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklerle gelebileceğini belirtelim.