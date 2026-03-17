12 GB RAM'li Telefonun Iron Man Sürümü Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırttı

Orta segmentte yer alan POCO X8 Pro'nun Iron Man sürümü tanıtıldı. Bununla birlikte özel sürümün tasarımı, fiyatı ve özellikleri belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan özel sürüm, standart sürüm ile aynı özelliklere sahip olacak. Özel sürümün kullanıcı arayüzü, temaya uygun şekilde tasarlandı.

POCO X8 Pro Iron Man Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

POCO X8 Pro Iron Man Edition'ın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 399 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 17 bin 639 TL'ye denk geliyor. Buna göre Iron Man sürümünün tahmini Türkiye fiyatı 35 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

POCO X8 Pro Iron Man Edition Türkiye'de Satılacak mı?

POCO X8 Pro Iron Man Edition'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de POCO X7, POCO X7 Pro ve POCO X7 Pro'nun Iron Man sürümü dahil olmak üzere POCO'nun pek çok modeli satılıyor. Dolayısıyla X8 Pro Iron Man Edition'ın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2756 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Ana Kamera: 50 MP Sony IMX882

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

POCO X8 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde /1.5 diyafram açıklığına sahip Sony IMX882 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Arka kameralar 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO X7 Pro'da da aynı çözünürlüklerde kameralar tercih edilmişti.

POCO X8 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

POCO'nun yeni telefonu, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayırca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Önceki model X7 Pro'da ise 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

POCO X8 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

X8 Pro'da Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekridek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, Mobile Legends. Bang Bang, League of Legends Wild Rift ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunuyor.

POCO X8 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğüne sahip. Dolby Vision desteği ile birlikte gelen cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1268 x 2576 piksel çözünürlük, 3500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan X7 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık sunuyor. 201 gram ağırlığında ve 8,38 mm kalınlığında olan cihazda Dolby Vision desteği de yer alıyor.

Editörün Yorumu

Marvel evrenini çok seven biri olarak POCO X8 Pro'nun Iron Man sürümü dikkatimi çekti. Telefonun arka yüzeyindeki özel desenlerin etkileyici göründüğünü söyleyebilirim. Arayüz de temaya uygun şekilde tasarlanmış. Bu, telefon kullanımını çok daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde cihaz kısa sürede şarj olabiliyor. Güçlü işlemci ise mobil oyunların sorunsuz şekilde oynanabilmesine imkân tanıyor.