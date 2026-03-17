Samsung 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıttı! 6 GB RAM ve Dahası

Samsung'un Galaxy M serisine yeni bir model daha katıldı. Galaxy M17e 5G olarak adlandırılan telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi yer alıyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy M17e 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemci, League of Legends: Wild Rift, Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy M17e 5G, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefon çok akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy M17'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90HZ yenileme hızı ve Super AMOLED ekran tercih edilmişti.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung'un yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Galaxy M17 ve Galaxy M16 modellerinde 5.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni model ile birlikte batarya tarafında önemli bir artış gerçekleşti. Bu, telefonun önceki modellerden daha uzun bir pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Bütçe dostu telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. 8,2 mm kalınlığındaki cihazın ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Serinin bir diğer modeli olan Galaxy M17'de 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kameranın yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy M17e 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy A17 ve Galaxy A36 dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy M17e 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 12 bin 999 rupi (6 bin 221 TL)

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 14 bin 999 rupi (7 bin 178 TL)

Galaxy M17e 5G'nin 12 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile 6 bin 221 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 11 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy M17e 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Bu fiyat aralığında genellikle 60Hz ve 90Hz yenileme hızına sahip telefonlar görüyoruz. Galaxy M17e 5G ise 120Hz yenileme hızı bulunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Daha önceki telefonum 60Hz yenileme hızına sahipti. 120Hz yenileme hızına sahip bir telefona geçtiğimde bu akıcı deneyimi belirgin şekilde hissetim. Bu arada Dimesnity 6300 işlemcisinin hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca telefonda 5.000 mAh yerine 6.000 mah batarya kapasitesinin tercih edilmesi de pil ömrüne olumlu bir katkı sağlayacaktır.