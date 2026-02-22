Bütçe Dostu Telefonun Iron Man Sürümü Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

POCO X8 Pro merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda POCO X8 Pro'nun Iron Man sürümünün görüntüleri ortaya çıktı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan Iron Man sürümünün standart sürüm ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

POCO X8 Pro Iron Man Edition'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre POCO X8 Pro Iron Man Edition gri renge sahip olacak. POCO X7 Pro'nun Iron Man sürümünde kırmızı renk tercih edilmişti. Arka yüzeyde Iron Man görseli yer alacak. Tony Stark'ın şirketi olan Stark Industries'in logosu da arka yüzeyde bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca arka kameralar dikey olarak konumlanacak. Kameraların yanında ise LED flaş yer alacak.

Iron Man sürümü geçtiğimiz haftalarda 2511FPC34G model numarası ile birlikte Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda ortaya çıkmıştı. NBTC sertifikası, cihazın telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu ve satışa çıkabileceğini gösteriyor. Iron Man sürümünün global lansman ile birlikte satışa sunulması bekleniyor. POCO X7 Pro'nun Iron Man sürümü Türkiye'ye gelmişti. Dolayısıyla X8 Pro Iron Man Edition da Türkiye'ye gelebilir.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

MediaTek Dimensity 8500 Ultra GPU: Mali-G720 MC8

Mali-G720 MC8 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları

IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Akıllı telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. X7 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLEd ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro için 22.999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. X8 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı 25 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

POCO X8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen POCO X8 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması tanıtılacağı tahmin ediliyor.Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan X7 Pro, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.