Honor'un 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefonu Yolda! Dev Bataryası Var

Honor Magic V6 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni görüntüleri ortaya çıkan Honor Magic V6'nın bu kez özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca dev batarya ile birlikte gelecek.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Ekran Çözünürlüğü: 2.172 x 2.352 piksel

2.172 x 2.352 piksel İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1.080 x 2.420 piksel

1.080 x 2.420 piksel Batarya: 7.150 mAh / 6.850 mAh

7.150 mAh / 6.850 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Hızlı Şarj: 120W

Honor Magic V6'nın özelliklerini gösteren ekran görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde yer alan bilgilere göre katlanabilir telefon iki farklı sürüme sahip olacak. Bir sürüm 7150 mAh, diğer sürüm ise 6.850 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Muhtemelen bunlardan biri Çin sürümü diğeri ise global sürüm olacaktır.

Katlanabilir telefonun ana ekranı 2.172 x 2.352 piksel çözünürlük, ikinci ekran ise 1.080 x 2.420 piksel çözünürlük sunacak. Honor Magic V5'in ana ekranı 2172 x 2352 piksel çözünürlük, ikinci ekran ise 1060 x 2376 piksel çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim. Magic V5'te ayrıca 120Hz yenileme hızı mevcut. Yeni modelde de aynı yenileme hızını görebiliriz.

Magic V6, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki fakrlı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Daha önce ortaya çıkan bilgliere göre telefon 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Honor'un yeni telefonunda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. Qualcomm'un sekiz adet çekirdek içeren bu güçlü işlemcisi sayesinde katlanabilir telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Magic V5'te Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Honor Magic V6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Serinin bir önceki modeli olan Honor Magic V5 için Çin'de 8 bin 999 yuan (57 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Magic V6'nın ise 9 bin 300 yuan (58 bin 958 TL) civarıında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle katlanabilir telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic V6'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Magic V5, Türkiye'de satılmıyor fakat Honor'un Magic V3 modeli dahil olmak üzere pek çok telefonu şu anda satışta. Dolayısıyla Magic V5'in de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadığının altını çizelim.