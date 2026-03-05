Nothing 144Hz AMOLED Ekranlı Telefon Tanıttı! 12 GB RAM'e Sahip

Nothing, Phone 4a Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefonda ayrıca Qualcomm'un orta segment bir işlemcisi bulunuyor.

Nothing Phone 4a Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 480Hz

480Hz Ekran Parlaklığı: 5000 nit

5000 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4 (4nm)

Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) GPU: Adreno 722

Adreno 722 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

8 GB / 12 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1

Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 Ana Kamera: 50 MP (f/1.88)

50 MP (f/1.88) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP f/(2.2)

8 MP f/(2.2) Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (2.9)

50 MP (2.9) Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Parmak İzi Sensörü: Ekran altı parmak izi sensörü

Ekran altı parmak izi sensörü Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65

IP65 Batarya: 5080 mAh

5080 mAh Hızlı Şarj: 50W

Nothing Phone 4a Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nothing Phone 4a Pro, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 480hz dokunmatik örnekleme hızı, 5000 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise telefonun güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilmesini sağlıyor.

Telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olmasına yardım ediyor. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a Pro'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Nothing Phone 4a Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda yeterli bir performans sunuyor.

Nothing Phone 4a Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 ile birlikte gelen Nothing Phone 4a Pro, 5080 mAh batarya kapasitesine sahip. Akıllı telefon ayrıca 50W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Phone 3a Pro'da 5000 mAh batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj desteği mevcut.

Nothing Phone 4a Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Nothing Phone 4a Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.9 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

Nothing Phone 4a Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 39 bin 999 rupi (19 bin 180 TL)

39 bin 999 rupi (19 bin 180 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 42 bin 999 rupi (20 bin 621 TL)

42 bin 999 rupi (20 bin 621 TL) 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 45 bin 999 rupi (22 bin 061 TL)

Nothing Phone 3a Pro, 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Phone 4a Pro, önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 35 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Nothing Phone 4a Pro'nun orta segmentin en iddialı modellerinden biri olduğunu düşünüyorum. Telefonun hem ekran özellikleri hem 12 GB RAM seçeneği hem de güçlü işlemcisiyle birlikte keyifli bir kullanım sunacağını söyleyebilirim. Bu arada bence batarya kapasitesi daha yüksek olmalıydı. 6000 mAh veya üzeri bir kapasite görmek isterdim.