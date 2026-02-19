2026'da Güncelleme Desteği Bitecek Redmi Telefonlar Ortaya Çıktı

Satışa sunulan her akıllı telefon belirli süre boyunca güncelleme desteği alıyor. Güncelleme desteği kesilen telefonlar hâlâ kullanılabilir olsa da yeni özelliklerden mahrum kalabiliyor. Peki, güncelleem desteği bitecek Redmi telefonlar hangileri? Paylaşılan bir liste ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı.

2026'da Güncelleme Desteği Bitecek Redmi Telefonlar Hangileri?

Redmi 13C : 10 Kasım 2026

: 10 Kasım 2026 Redmi Note 12 Pro : 20 Nisan 2026

: 20 Nisan 2026 Redmi A2, Redmi A2+ : 24 Mart 2026

: 24 Mart 2026 Redmi Note 12 5G : 23 Mart 2026

: 23 Mart 2026 Redmi 12C: 10 Mart 2026

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi hızla yayılmaya devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. 2026 yılında güncelleme desteği bitecek Redmi telefonlar listesi ortaya çıktı. Bu listede arasında Redmi 13C, Redmi Note 12 Pro, Redmi A2, Redmi A2+, Redmi Note 12 5G ve Redmi 12C yer alıyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 12 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1100 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.

2027'de Güncelleme Desteği Bitecek Redmi Telefonlar Hangileri?

Redmi 12 5G : 1 Eylül 2027

: 1 Eylül 2027 Redmi 12 : 16 Haziran 2027

: 16 Haziran 2027 Redmi Note 12S : 10 Mayıs 2027

: 10 Mayıs 2027 Redmi Note 12 5G : 23 Mart 2027

: 23 Mart 2027 Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G : 23 Mart 2027

: 23 Mart 2027 Redmi A3: 21 Şubat 2027

Paylaşılan liste, 2027 yılında güncelleme desteği bitecek Redmi telefonlar hangileri sorusunu da yanıtladı. Redmi 12 5G, Redmi 12, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G ve Redmi A3'ün güncelleme desteği 2027 yılında sona erecek. İddiaaya göre bu telefonlar belirtilen tarihten itibaren güncelleme alamayacak.

2028'de Güncelleme Desteği Bitecek Redmi Telefonlar Hangileri?

Redmi 14C : 26 Eylül 2028

: 26 Eylül 2028 Redmi Note 13, Note 13 5G : 15 Ocak 2028

: 15 Ocak 2028 Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G: 15 Ocak 2028

Paylaşılan listeye göre Redmi 14C, Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi Note 13 Pro+ 5G'nin güncelleme desteği 2028 yılında sona erecek. Bu telefonlar bleirtilen tarihten itibaren yazılım güncellemesi alamayacak.

2029'da Güncelleme Desteği Bitecek Redmi Telefonlar Hangileri?

Redmi 15 : 22 Eylül 2029

: 22 Eylül 2029 Redmi 15 5G : 1 Ağustos 2029

: 1 Ağustos 2029 Redmi A5 : 30 Nisan 2029

: 30 Nisan 2029 Redmi Note 14 Pro 5G : 30 Ocak 2029

: 30 Ocak 2029 Redmi Note 14 Pro : 15 Ocak 2029

: 15 Ocak 2029 Redmi Note 14 5G : 9 Ocak 2029

: 9 Ocak 2029 Redmi Note 14 Pro+ 5G: 1 Ocak 2029

Paylaşılan listeye göre 2029 yılında güncelleme desteği sona erecek akıllı telefon modelleri arasında Redmi 15, Redmi 15 5G, Redmi A5, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G ve Redmi Note 14 Pro+ 5G bulunuyor. Bu telefonlara belirtilen tarihten itibaren yazılım güncellemesi gelmeyecek.