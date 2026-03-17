vivo Uygun Fiyatlı Telefon Tanıttı! 8 GB RAM, Dev Batarya ve Dahası

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu T5x 5G tanıtıldı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Telefon ayrıca dev batarya ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo T5x 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,76 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2344 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1200 nit

Piksel Yoğunluğu: 382 PPI

Ana Kamera: 50 MP

Derinlik Kamerası: 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 44W

İşlemci: Dimensity 7400 Turbo

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

vivo T5x 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Bütçe dostu telefon, 6,76 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. T5x 5G, LCD ekran üzerinde 1080 x 2344 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık, 382 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda öenmli bir avantaj elde ediliyor. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

vivo T5x 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

T5x 5G'de Dimensity 7400 Turbo bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Serinin bir önceki modeli olan T4x 5G'de Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek yer alıyor. MediaTek'in orta segemntte konumlanan bu işlemcinin de mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo T5x 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX852 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonda gece modu ve portre modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları yer alıyor. Bu arada T4x'in 50 megapiksel ana kamera ve yardımcı lense sahip olduğunu belirtelim.

vivo T5x 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo T4x 5G'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo T5x 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5x 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo T5x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 18 bin 999 rupi (9 bin 89 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 20 bin 999 rupi (10 bin 46 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 22 bin 999 rupi (11 bin TL)

vivo T5x 5G'nin 18 bin 999 rupi olan başlangıç fiyat etiketi, güncel kur ile 9 bin 89 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 18 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo T5x 5G'nin orta segmentte oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Dimensity 7400 Turbo işlemcisinin hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bence telefonun yüksek batarya kapasitesine sahip olması da oldukça önemli. Kullanıcılar bu sayede telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.