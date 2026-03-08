100W Hızlı Şarj, 8.500 mAh Batarya! Poco X8 Serisi İçin Tarih Netleşti

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 17 ve Xiomi 17 Ultra amiral gemilerini küresel olarak duyurarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise sıra, firmanın alt markası olan Poco'da. Geçen sene Poco X7 serisini piyasaya süren üretici, yakın zamanda ise Poco X8 ailesini çıkarmaya hazırlanıyor. İki modelden oluşacak serinin tanıtım tarihi ise kısa süre önce sızdırıldı.

Poco X8 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Poco X8 Pro ve X8 Pro Max isimli modellere sahip serinin 17 Mart 2026'da duyurulacağı ortaya çıktı. Daha önceki iddialara göre söz konusu iki mobil cihaz, sırasıyla Redmi Turbo 5 ve Redmi Turbo 5 Max'in yeniden isimlendirilmiş hali olacak. Bu, teknik özelliklerinin büyük ölçüde aynı kalacağı anlamına geliyor.

Poco X8 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Poco X8 Pro Poco X8 Pro Max Ekran: 6,59 inç AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı 6,83 inç OLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.500 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra MediaTek Dimensity 9500s Ön Kamera: 20 MP 20 MP Arka Kameralar: 50 MP (OIS) + 8 MP 50 MP (OIS) + 8 MP RAM: 12 GB / 16 GB 12 GB / 16 GB Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 6.500 mAh 8.500 mAh Şarj Hızı: 100 W 100 W Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Mevcut bilgilere göre Poco X8 Pro MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemciden güç alacakken, X8 Pro Max ise Dimensity 9500s ile çalışacak. Ekran boyutları sırasıyla 6,59 inç ve 6,83 inç olacak ve her iki model de 1.5K çözünürlük ile 120 Hz yenileme hızı sunacak. Ön yüzde 20 MP’lik kameralar yer alacakken, arka tarafta 50 MP + 8 MP kamera kurulumu bulunacak.

Bellek tarafındaysa her iki model için de 12 GB ve 16 GB seçenekleri sunulacak; depolama içinse 256 GB ve 512 GB opsiyonları olacak. X8 Pro Max’e özel olarak ekstra 1 TB depolama seçeneği de bulunacak. Öte yandan Poco X8 Pro 6.500 mAh, X8 Pro Max ise 8.500 mAh kapasiteli bataryayla gelecek. Şarj hızları ise 100 W olacak.

Editörün Yorumu

Poco X8 serisinin özelliklerine baktığımda özellikle X8 Pro Max’in 8.500 mAh bataryasının dikkat çekeceğini düşünüyorum. Benim gibi kullanım süresine önem verenlerin mutlaka ilgisini çekecektir. Tabii 100 W şarj hızı ve güçlü MediaTek işlemciler de oldukça dikkat çekici. Telefonların gösterecekleri performansı ise piyasaya sürüldüklerinde hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.