Honor'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Honor 600'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıakn Honor 600, kısa süre önce bir sertifikasyon platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca dev bataryasıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor 600'ün GCF Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

VKJ-NX9 model numarasına sahip olan Honor 600, GCF sertifikasını alarak önemli bir aşamayı geride bıraktı. Bu sertifika, akıllı telefonun uluslararası mobil ağlarda kullanılmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Bu, üreticinin telefonu resmî olarak satışa sunmadan önce tamamlaması gereken adımlardan biridir.

Honor 600'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 200 MP

Akıllı telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 500'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi mevcut.

Honor 600'ün arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ise henüz belli değil. Serinin bir önceki modeli olan Honor 500'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Yeni modelde de 12 megapiksel ikinci kamera görebiliriz.

Honor 600 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelmesi beklenen Honor 600'ün 2026'nın ilk yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de şu anda Honor marka pek çok akıllı telefon satılıyor ama Honor 500 ve Honor 500 Türkiye'ye gelmemişti. Bu nedenden dolayı Honor 600'ün de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Honor 600'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android telefon Honor 500 için 2.699 yuan (17.120 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor 600'ün ise 2900 yuan (18.395 TL) civarında bir fiyata sahip olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Günümüzde artık yüksek batarya kapasiteleri görüyoruz. Bu da uzun pil ömrü elde edilmesini sağlayarak telefonu sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla Honor 600, 9.000 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılara önemli bir avantaj sunacak. Telefon yalnızca bu konuda değil aynı zamanda performans ve kamera tarafında da oldukça iddialı olacak.