OLED Ekranlı Android Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

POCO X8 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda POCO X8 Pro yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunacak. Android telefon ayrıca yüksek şarj hızıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO X8 Pro'nun TDRA Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

POCO X8 Pro, 2511FPC34G model numarası ile birlikte TDRA sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunulması için resmî onay sürecine girdiğini gösteriyor. X8 Pro, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra dünya genelinde pek çok ülkede satışa sunulacak. Türkiye'de şu anda POCO X7 serisi satılıyor. Dolayısıyla POCO X8 Pro'nun da Türkiye'de satılması bekleniyor.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. X8 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunacak. X7 Pro'da ise AMOLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3200 nit maksimum parlaklık mevcut.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcide bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. X7 Pro'da ise Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro, Türkiye'de 22.999 TL ile satışa sunulmuştu. X8 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı ortalama olarak 24.000 TL ile 27.000 TL aralığında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyata sahip olabilir.

POCO X8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen POCO X8 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Dev batarya, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan POCO X7 Pro, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.