A101'de iPhone 13, iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 FE Satılıyor

A101'de iPhone'lardan Android telefonlara kadar pek çok model satışa sunuldu. Bunlar arasında iPhone 13, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 14, Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, Samsung Gaalxy A56, Samsung Galaxy S21 FE ve Samsung Galaxy A26 dâhil pek çok telefon bulunuyor.

A101'de iPhone 13, iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 FE'nin Fiyatları Ne Kadar?

A101'de iPhone 13'ün 128 GB depolama alanına sahip sürümü 39 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 17 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip sürümü 143 bin 499 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 161 bin 799 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 106 bin 199 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 128 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefonda Super Retina XDR OLED ekran mevcut. 12 GB RAM'e sahip telefonda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 999 TL'ye satılıyor. . 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. iPhone 17'nin 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 86 bin 999 TL'ye satılıyor.

Bu hafta satışa sunulan akılı telefonlar arasında 32 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Galaxy S25 FE, 93 bin 499 TL fiyatlı Samsung Galaxy Z Fold 7, 43 bin 499 TL fiyata sahip Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, 23 bin 199 TL fiyatlı Samsung Galaxy A56, 17 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Galaxy S21 FE, 12 bin 999 TL fiyatlı Samsung Galaxy A26 da bulunuyor.

