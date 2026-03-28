Yeni PUBG Oyunu Büyük Hüsrana Yol Açtı! Beklenen Gerçekleşmedi

Yeni PUBG oyunu, bu yılın başlarında duyuruldu. PUBG Blindspot olarak adlandırılan bu oyun, 5 Şubat 2026 tarihinde ise erken erişim sürecine girdi. O zamandan bu yana dileyen oyuncular tarafından test edilen oyun, her ne kadar başlangıçta farklı oynanış ile ilgi çekmeyi başarsa da aradan geçen uzun bir sürenin ardından beklentileri karşılayamadı.

PUBG Blindspot Kapanıyor mu?

Oyunun arkasındaki geliştirici Arc Team, Steam üzerinden yayınlanan duyuruda PUBG Blindspot'ın sunucularının kapatılacağını açıkladı. Bunun için 30 Mart 2026 tarihini işaret eden geliştirici, son güncellemeden bu yana ekibin oyunu herkes için daha iyi hâle getirmek pek çok yöntem düşündüğünü belirtti.

Yapılan kapsamlı bir değerlendirmeden sonra artık oyunculara hizmet sunmanın sürdürülebilir olmadığı sonucuna varan ekip, sunucuları kapatma kararı aldı. Ekibin adına konuşan Sequoia Yang, çok da uzun sayılamayacak bu yolculuğun bir parçası olan herkese teşekkür etti. Arc Team'in geleceği ise şimdilik büyük bir bilinmezlik içinde.

Geliştirici, toparlanmak için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. İleride yeni oyunlarla geri dönmeyi umuyorlar ancak bu başarısızlıktan sonra ciddi bir finansal sorun ortaya çıktı. Bu da gelecekteki oyunlarının riske girmesine sebep oldu. O yüzden Arc Team'in uzun bir süre daha oyuncuların karşısına farklı yapımlarla çıkması beklenmiyor.

PUBG Blindspot Nasıl Bir Oyundu?

PUBG Blindspot'ın çok basit bir mantığı vardı. Oyun, saldıranlar ile savunanlar olmak üzere iki takımın birbirine karşı mücadele ettiği bir yapım olarak tasarlanmıştı. Saldıran takımın amacı, binanın içindeki gizli odaya ulaşmak ve orayı hacklemeye çalışmaktı. Savunan takım ise saldıran takımının hedefine ulaşmasını engellemeyi amaçlıyordu.

Türkçe dil desteğine sahip olan bu oyunun diğer PUBG oyunlarından en büyük farkı, birinci şahıs ve üçüncü şahıs bakış açılarına yer vermemesiydi. Oyunu sadece yukarıdan aşağı bakış açısı ile oynayabiliyordunuz. Oyunda takım arkadaşlarınızın gördüğü alanlar sizinle de paylaşılıyordu. Böylece düşmanlara karşı önemli bir avantaj elde edebiliyordunuz. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere alışagelen PUBG oyunlarından farklı olarak daha sınırlı dünyası vardı.

PUBG Blindspot'ın Sistem Gereksinimleri Nelerdi?

Özellik Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA Geforce GTX 960 / AMD Radeon R7 370 NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 8 GB kullanılabilir alan 8 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Geliştiricinin açısından oldukça üzücü bir durum. Bu tür oyunları seven birisi olarak PUBG Blindspot'tan yana beklentilerim oldukça yüksekti ancak ilk izlenimlerim sonucunda gördüm ki bu oyun eğer PUBG ile bağlantılı değil de bağımsız bir oyun olarak piyasaya sürülseydi daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşabilirdi

Beklentiler PUBG Battlegrounds dolayısıyla epey yüksek olduğu için hiçbirimiz Blindspot'tan beklediğimizi alamadık. Bazen büyük bir projeye girmeden önce her şeyi etraflıca düşünmek gerekiyor. Blindspot'ta ise bunun atlandığını düşünüyorum. Umuyorum ki geliştirici ekip yolculuğunu burada noktalamaz, ileride karşımıza çok daha iyi oyunlarla çıkar.