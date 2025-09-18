Aşırı Eğlenceli 2 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Popüler dijital oyun mağazası Epic Games, düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Epic Games, uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyan iki oyunu ücretsiz veriyor.

Epic Games 2 Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Epic Games, Samorost 2​ ve Project Winter'ı bedava veriyor. Bu oyunları Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 25 Eylül 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Samorost 2 Nasıl Bir Oyun?

Samorost 2, point and click türünde bir oyundur. Amanita Design tarafından geliştirilen iki boyutlu oyun, uzaylılar tarafından kaçırılan köpeğini kurtarmak için uzay gemisiyle yolculuğa çıkan Samorost'un hikâyesini konu alıyor. Farklı gezegenelre seyahat ederek ilginç bulmacaları çözmemiz gerekiyor.

Samorost 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7

Windows XP/Vista/7 İşlemci: 2GHz işlemci

2GHz işlemci RAM: 256MB

256MB Depolama: 150 MB

Project Winter Nasıl Bir Oyun?

Project Winter, Among Us benzeri oyunlar arasında yer alıyor. Temel amaç haritada belirlenen görevleri tamamlayıp kaçmaya çalışmak. Oyunda ayrıca bu kaçış planını sabote etmeye çalışan kişiler de bulunuyor. Dolayısıyla kaçmaya çalışırken aynı zamanda bu kişileri de tespit etmek gerekiyor.

Oyunda açlık ve susuzluk gibi sorunlarla karşılaşmamak için odun toplayıp ateş yakmamız ve yiyecek bulmamız gerekiyor. Other Ocean Interactive tarafından geliğtşirilen oyun 2019 yılında piyasaya sürüldü. Türkçe arayüz desteğine sahip yapımın Steam'deki en son inceleme notları şu anda "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Project Winter Minimum Sistem Gereksinimleri