Yardım çağrısında bulunmak gerekiyor ancak içindeki hainler buna izin vermeyecek. Project Winter aksiyon dolu maceralarla seni bekliyor.

Abdullah Yılmaz - 1 Dakika ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma oyunları bir kısmın oldukça sevdiği oyunlar arasında yer almaktadır. Öyle ki birçok hayatta kalma oyunu bulunmakta Project Winter, bu oyunlar arasında yer almaktadır. Yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi belirlemek sizin kaderinize bağlı.

Project Winter İndir

Project Winter, 7 kişilik takım arkadaşlarınız ile mahsur bir kar fırtınasında hayatta kalmanızı amaçlamaktadır. Hayatta kalmak için yardım çağrısında bulunmalı ve görevi tamamlamalısınız. Birlikte ekip işi hareket etmek, stratejik planlar kurmak oyunun en önemli alanlarından biridir.

Ancak, dikkat etmen gereken bir nokta var o da içindeki bir hain kurtulmanızı izin vermeyecek. Hain sen de olabilirsin buna oyun belirliyor ancak hainin kim olduğunu bilmek kolay değil.

Project Winter hemen kolay bir şekilde öğrenilebilen bir oyun değildir birçok oyuncu birkaç bölüm oynadıktan sonra oyunu öğrendiğini söylemekte. Project Winter mobil cihazlarda da bulunması ayrı bir güzellik katıyor.

İçindeki haine dikkat etmen gerekiyor. Eğer hain sen isen hain olduğunu belirtme ve diğer arkadaşlarının yardım çağrısında bulunmasını engelle. Hayatta kalmak öyle ki kar fırtınasında hiç de kolay olmayacak yardım çağrısında bulunurken dağlardan geçmen, kayalıkları dinamitle patlatma gerekiyor ve sonunda yardıma kavuşacaksın.

Fakat, tam yardıma kavuşurken bir anda içindeki hain seni öldürebilir. Buna dikkatli olman gerekmekte, sen de kar fırtınasında zorlu bir mücadele verip hayatta kalmak istiyorsan Project Winter oyununa göz atabilirsin.

Project Winter Sistem Gereksinimleri