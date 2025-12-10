3.121 TL'lik İki Oyun, PlayStation Plus'a Geliyor

PlayStation Plus kullanıcıları, kütüphaneye yeni eklenecek oyunları merak ediyordu. Aralık 2025'te PS Plus kütüphanesine gelecek oyunlar sızıntısı ile oyuncuların büyük bir soru işareti ortadan kalktı. Bu ay kütüphaneye eklenecek olan oyunlar özellikle Assassin's Creed serisini sevenleri çok mutlu edecek gibi görünüyor.

PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar (Aralık 2025)

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre PlayStation Plus kütüphanesine Assassin's Creed Mirage ile Wo Long: Fallen Dynasty isimli oyunlar eklenecek. Sony, bu yeni oyunların duyurusunu gün içinde yapacak ancak bu duyurunun ardından oyunlar hemen erişime açılmayacak. Bu oyunları oynamaya başlamak için 16 Aralık 2025 tarihine kadar beklemeniz gerekecek.

Assassin's Creed Mirage için kısa bir süre önce "Valley of Memory" adlı altı saatlik ek içerik daha sunan bir DLC getirildi. İndirme sayısı 10 milyon oyuncuya ulaştı. Oyunun PlayStation Plus'a gelmesinin ardından bu sayının daha da artması muhtemel görünüyor. Bu arada ilerleyen günlerde göreceğimiz oyunlar arasında LEGO Horizon Adventures ve Killing Floor 3 de olacak. Bu oyunlar da PlayStation Plus'ın aylık oynaması ücretsiz oyunları arasında yerini alacak.

Assassin's Creed Mirage Nasıl Bir Oyun?

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Assassin's Creed Mirage, gizlilik odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte parkur sistemi sayesinde tırmanarak ilerleyebiliyor, çatıdan çatıya atlayabiliyor ve düşmanlarınıza takılmadan hedefinize ulaşabiliyorsunuz. Bu hedefleri indirmeniz içinse kullanabileceğiniz birçok araç bulunuyor.

Wo Long: Fallen Dynasty Nasıl Bir Oyun?

Wo Long: Fallen Dynasty, en iyi soulslike oyunları arasında yer alıyor. Kendine özgü hızlı bir dövüş sistemine sahip olan bu oyunun dövüş mekaniklerinin temelinde düşman saldırılarını son anda savuşturmaya imkân sunan bir beceri bulunuyor. Bu savuşturma eğer başarılı olursa düşmanı geri püskürtüp onu hiç beklemediği anda alt edebiliyorsunuz.