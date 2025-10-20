Fallout Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Fallout serisiin oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Fallout 76, Fallout New Vegas, Fallout 4 ve Fallout 3 dahil olmak üzere pek çok oyun indirime girdi. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 24 Ekim tarihinde sona erecek.

Steam'de Fallout Serisi İndirime Girdi

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 76, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. 2020 yılının nisan ayında piyasaya sürülen oyun, kampanya kapsamında 23.99 dolar (1.006 TL) yerine 4.79 dolar (200 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Karışık" durumda.

Etkileyici bir atmosfere ve başarılı hikâyeye sahip olan Fallout 4 yüzde 75 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği oyunun fiyatı 11.99 dolardan (503 TL) 2.99 dolara (125 TL) düştü. Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son incelemelerinin "Çok Olumlu" olduğunu belirtelim.

En iyi VR oyunları arasında yer alan Fallout 4 VR yüzde 75 oranında indirime girdi. Bethesda Softworks tarafından 2017 yılının aralık ayında piyasaya sürülen oyun 35.99 dolar (1.510 TL) yerine 8.99 dolara (377 TL) satılıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan RPG oyunu Fallout 4 VR 78 Metacritic puanına sahip.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fallout 3'ün Game of the Year (GOTY) isimli sürümü yüzde 75 indirim ile 11.99 dolardan (503 TL) 2.99 dolara (125 TL) düştü. 2008 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyunun standart sürümü ise yüzde 75 oranında indirim ile birlikte 5.99 dolar (251 TL) yerine 1.49 dolar (62 TL) fiyat ile satılmaya başlandı.

İndirime Giren Fallout Oyunları