PS4 Kullanıcılarını Heyecanlandıracak PUBG Gelişmesi!

Battle Royale oyun modu söz konusu olduğunda, Fortnite her ne kadar dünya çapında bir fenomen haline gelmiş olsa da bu türün ana akımını bir yıl önce ilk olarak PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) başlatmıştı. PUBG ilk kez piyasaya çıktığında PC ve Xbox One platformlarında yer almıştı.

Fakat PS4 kullanıcıları o günden bu yana halen oyunu PlayStation platformunda oynayabilecekleri günü bekliyor. Bu bekleyiş nihayet yakın zamanda olumlu sonuçlanacak gibi görünüyor. Çünkü Amazon’da yanlışlıkla PUBG - PS4 ibaresi kullanılarak bir listeleme yapıldı ve bir tarih paylaşıldı.

Amazon’daki bu listeleme, Twitter kullanıcısı Wario64 tarafından Cuma günü fark edildi. Wario64, bu tarz sızıntıları, oyun indirimleri ve satışları hakkında ilk bilgileri paylaşmasıyla tanınan güvenilir biri olarak biliniyor. Amazon’daki söz konusu sayfada, 8 Aralık tarihinin işaret edilmesi dışında bir PUBG çizimi ya da herhangi başka bir detay yer almıyordu. Ayrıca görmeye alıştığımız üzere, bu haberler yayıldıktan hemen sonra Amazon’daki söz konusu listeleme sessizce kaldırıldı.

Playerunknown's Battlegrounds PS4 listed on Amazon. Release date December 8th https://t.co/sx3K29X6pm pic.twitter.com/hLZ7UtqOOA — Wario64 (@Wario64) 9 Kasım 2018

Şimdiye dek PUBG’nin bir PS4 versiyonu resmi olarak hiç duyurulmamıştı. Fakat bir yıl önce geliştirici Bluehole’un oyun hakkında Sony ile görüşmeler yaptığı açığa çıkmıştı. Daha sonra PlayStation server’larında görünen PUBG verilerine ait bazı kanıtlar ortaya çıkmıştı. Kısa süre önce ise oyunun bir PS4 versiyonu Kore Oyun Kurulu tarafından değerlendirilmişti.

Amazon’daki bu sızıntının doğru olma ihtimalini arttıran diğer bir detay ise, 8 Aralık’tan bir gün önce The Game Awards 2018 etkinliğinin düzenlenecek olması.