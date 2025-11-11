PlayStation 5'in Satış Miktarı Açıklandı! Efsane Konsola Fark Attı

PlayStation 5, 12 Kasım 2020 tarihinde oyuncularla buluştu. O zamandan bu yana çok sayıda PlayStation 4 oyuncusu mevcut konsolunu bırakıp yeni konsola geçti. Peki, daha iyi performans ve oyunları yüksek kaliteli bir şekilde oynama gibi avantajlar sunan PlayStation 5 şimdiye kadar ne kadar sattı?

Son paylaşılan verilerle birlikte PlayStation 5'in ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana küresel çapta ne kadar satış gerçekleştirildiği açıklığa kavuştu. Konsolun Microsoft'un Xbox 360 ve Xbox One konsolları ile kıyaslandığında da çok önemli bir başarının altına imza attığı görüldü.

PlayStation 5 Ne Kadar Satıldı?

PlayStation 5, 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana dünya genelinde 84.2 milyon adetten fazla sattı. Son üç aydaki satış miktarı ise 3,9 milyon adede ulaştı. Bu başarının arkasında ise özellikle Ghost of Yotei, God of War: Ragnarok ve Astro Bot gibi oyunların büyük bir etkisi oldu.

Bunun ne kadar önemli bir başarı olduğunu anlamak adına oyunların fiyatını incelemekte fayda var. Ghost of Yotei 3 bin 449 TL, God of War Ragnarok 2 bin 799 TL, Astro Bot ise 2 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Fiyatlarının yüksek olmasına rağmen en çok bu oyunların talep görmesi bir hayli dikkat çekiyor.

Daha detaylı bir bakış açısı elde etmek adına Ghost of Yotei'nin oyunculara sunulmasından bu yana 3,3 milyon satıldığını da belirtmek gerekiyor. Bu arada PlayStation 5, satış miktarı ile Xbox 360 ve Xbox One'ın da şimdiye kadarki bütün satışlarını geride bıraktı. Xbox 360 84 milyon satılırken Xbox One'da ise bu sayı 53 milyonda kaldı.

Kutulu oyun devrinin yavaş yavaş kapandığının en önemli göstergesi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde oyuncuların yüzde 72'sinin dijital oyun satın almaktan yana tercih yapması oldu. Önümüzdeki süreçte piyasaya sürülecek olan oyunlarla birlikte hem dijital oyun alımlarının artması hem PlayStation 5 satışlarının tavan yapması bekleniyor.