PS6 ve Yeni Xbox'ın Çıkışı Ertelenebilir! Nedenine Şaşıracaksınız

Sony ve Microsoft, oyun konsolları için şimdiye kadar çoğunlukla 6 ila 7 yıllık bir döngüyü takip etti. Bu 7 yıllık döngü göz önünde bulundurularak PlayStation 6 ve yeni Xbox konsolunun en erken 2027 yılının sonlarına doğru piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu ancak analistlerin aktardığı bilgilere göre yeni konsolların çıkış tarihinde bu sefer küçük bir farklılık olabilir.

Xbox'ın Yeni Konsolu ve PS6 Beklenenden Geç Gelebilir

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde ikinci bir erteleme kararı aldı ve oyunun piyasaya sürüleceği yeni tarihin 19 Kasım 2026 olduğunu belirtti. Analistlere göre bu erteleme, PlayStation 6 ile yeni Xbox'ın çıkışının da gecikmesine neden olabilir. Önceki yıllardan yürütülen tahminler, yeni nesil konsolların 2027 yılında satışa çıkacağını gösteriyordu.

Bu beklenmedik gelişmenin konsolların satışları üzerinde de önemli bir etki oluşturma potansiyeli taşıdığı belirtildi. İddianın temelinde her iki şirketin de daha çok kazanç elde etme isteği bulunuyor. Microsoft ile Sony'nin GTA 6'nın büyük satış gücünden yararlanmak ve mevcut konsolların (PlayStation 5 ve Xbox Series X / S) daha fazla satmasını sağlamak isteyebileceği düşünülüyor.

Bir konsolun çıkışını ertelemenin elbette maliyeti olacaktır ancak GTA 6'nın getireceği potansiyel satışlar göz önünde bulundurulduğunda çok mantıklı bir hareket gibi görünüyor. Yine de henüz iki şirketten de resmî bir açıklama gelmediğini, bunların bir iddiadan fazlası olarak görülmemesi gerektiğini belirtmek gerekiyor.

GTA 6, Diğer Oyunların da Ertelenmesine Neden Olabilir

Rockstar Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği ikinci erteleme kararından sonra oyun dünyasında erteleme söylentileri dolaşmaya başladı. GTA 6'nın tüm zamanların en kapsamlı oyunu olacağı söyleniyor ve oyuna gerçekten de çok büyük bir ilgi duyuluyor. Bu, fragmanların izlenme sayısından da anlaşılabiliyor. YouTube'da ilk fragman 268 milyon görüntüleme, ikinci fragman ise 139 milyon görüntüleme aldı.

GTA 6 piyasaya sürüldüğünde ilgi odağı hâline gelmesi kaçınılmaz görünüyor. Bütün dikkatler Rockstar'ın yeni oyunundayken yeterince büyük bir çıkış yapamama endişesi olan geliştiriciler, bu nedenle kendi oyunlarının çıkış tarihini GTA 6'dan oldukça uzak bir tarihe çekti fakat yeni erteleme kararından sonra geliştiricilerin bu tarihlerde bir kez daha değişiklik yapması muhtemel.