3.495 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında simülasyondan aksiyona kadar çeşitli türlerde beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Grand Theft Auto Online

Rubber Bandits

Soccer Story

Train Sim World 6

Wreckfest

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, 16 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Grand Theft Auto Online, Rubber Bandits, Soccer Story ve Wreckfest'i tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Train Sim World 6'ya erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliği gerekiyor.

Rockstar North tarafından geliştirilen çevrim içi tabanlı Grand Theft Auto Online'da kurgusal Los Santos şehrinde özgürce gezebiliyor, yarış dahil çeşitli aktiviteler yapabiliyor ve görevleri tamamlayabiliyoruz. Görevler arasında soygunlar da bulunuyor. Oyunda karakterimizi de özelleştirebiliyoruz.

Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan Train Sim World 6, en iyi simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Detaylı olarak modellenmiş trenleri gerçek hayattaki prosedürlere uygun şekilde kullanıyoruz. Gerçekçi istasyon ve tren anonslarına sahip olan yapım 2025 yılında piyasaya sürüldü.

RPG, macera ve futbol türlerini birleştiren Soccer Story'de hem dünyayı hem de futbolun geleceğini kurtarmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyun esnasında karakterlerle konuşuyor, görevleri tamamlıyor ve bulmacaları çözüyoruz. Piksel grafiklere sahip oyun 2022 yılının kasım ayında satışa sunuldu.

Wreckfest, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bugbear tarafından geliştirilen oyunda rakiplerimizden önce bitiş çizgisine ulaşıp yarışı birinci tamamlamaya çalışıyoruz. Yarış esnasında rakiplerimize çarpabiliyor, onları yoldan çıkarıp araçlarına hasar verebiliyoruz. Yayıncılığını THQ Nordic'in üstlendiği oyun 2018'de piyasaya sürüldü.