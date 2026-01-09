Yeni PUBG Oyunu Geliyor! Bildiğiniz Gibi Olmayacak (Video)

Yeni PUBG oyunu Blindspot'ın erken erişim tarihi açıklandı. Bu tarih paylaşımı, oynanış görüntülerini içeren bir duyuru videosu ile yapıldı. Yeni video ayrıca hem PUBG: Battlegrounds hem PUBG Mobile'ı oynamış olanların aşina olduğundan çok daha farklı bir yapımın yolda olduğunu gösterdi.

PUBG: Blindspot Ne Zaman Erken Erişime Açılacak?

YouTube üzerinden yayınlanan erken erişim duyuru videosunda aktarılanlara göre PUBG: Blindspot, 5 Şubat 2026 tarihinde erken erişime açılacak. Yeni oyun, erken erişim süresi boyunca oynaması tamamen ücretsiz olacak ancak tam sürümü piyasaya sürüldükten sonra oyun içi eşyalar ve ek paketler satışa sunulmaya başlanacak.

PUBG: Blindspot Nasıl Bir Oyun Olacak?

Başlangıçta Project Arc kod adı ile bilinen PUBG: Blindspot, saldıranlar ve savunanlar olmak üzere iki takımın karşı karşıya geldiği bir oyun olacak. Saldıran takımı, binanın içindeki gizli odaya ulaşıp bir cihaz yerleştirmeye ve böylece orayı hacklemeye çalışacak. Savunan takım ise kapıları barikatlarla kapatıp duvarları savunarak hack işlemini engellemeye çalışacak.

Bu oyunda diğer PUBG oyunlarından aşina olduğumuz birinci şahıs ve üçüncü şahıs arasında geçiş yapmak mümkün olmayacak. Hatta bu bakış açılarından hiçbiri oyunda yer almayacak. Sadece yukarıdan aşağı bakış açısı ile oynanabilecek. Oyunda takım arkadaşlarınızın gördüğü alanlar sizinle paylaşılacak. Böylece önemli bir avantaja sahip olunabilecek.

PUBG: Blindspot Minimum Sistem Gereksinimleri