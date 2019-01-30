PUBG’den Twitch Yayıncılarına Yönelik Yeni Özellik!

Günümüzün en popüler çevrimiçi oyunlarından birisi olan PUBG ile ilgili olarak Twitch gibi platformlar üzerinden çok sayıda yayın yapılıyor. Eğer oyunu oynarken bir rakibinizi öldürdüğünüzde, "Acaba PUBG yayını yapmakta olan bir kişiyi mi öldürdüm?" diye düşünüyor ve bu sorunun cevabını merak ediyorsanız bunun için iyi bir haberimiz var. PUBG'nin yeni aracı PUBG Report ile artık bunu öğrenmeniz mümkün.

PUBG Report, oyunda öldürdüğünüz ya da sizi öldüren Twitch yayıncılarını bulmanıza yardımcı oluyor. Bunun için tek yapmanız gereken, video platformunda yayın yapılırken gerçekleşen ölümlerin bir listesini görmek için PUBG Report’un web sitesi üzerinden bir kullanıcının adını aratmak. Listeye ulaştıktan sonra sonuçlara tıklayarak onları izleyebilirsiniz (videolar ölümlerin gerçekleşmesinden hemen önce başlıyor).

Ünlü bir PUBG yayıncısı tarafından öldürüldüğünüzü ya da onu öldürdüğünüzü bilmek eğlenceli olsa da bu yeni aracın bazı olumsuz sonuçları da olabilir. Örneğin bazı oyuncular, web siteyi bazı yayınlara pusu kurmak amacıyla kullanabilir ve özel bir yayıncıyı hedef alıp oyunda onunla dalga geçebilir.

PUBG Report’un, yayıncıları aramaya yarayan bir araç olduğunu söylemek tam olarak doğru olmaz. Ancak bu alanda geliştiriciler tarafından uygun görülen ilk araç olduğunu söyleyebiliriz.

PUBG’nin yeni aracı şimdilik sadece PC üzerinden yapılan Twitch yayınlarını destekliyor. Ancak yakında konsol oyuncularını ve çeşitli diğer yayın platformlarını da destekleyecek. Ayrıca gelecekte PUBG Report’un ana sayfasında, yayınlarda yakalanan en uzun öldürme serisi gibi etkileyici başarıları gösteren klipler de yer alacak.