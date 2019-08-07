PUBG Mobile Lite Türkiye'de Çıktı! Hemen İndirin

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG Mobile'ın düşük sistemli akıllı telefonlar için geliştirilen PUBG Mobile Lite sürümü ülkemizde indirilmeye açıldı. PUBG Mobile Lite nasıl indirilir? PUBG Mobile Lite neler sunuyor? Aklınıza takılan tüm soruları cevaplıyoruz.

PUBG Mobile Lite Özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'daki oyuncular ile buluşan PUBG Mobile Lite artık Türkiye'de! PUBG Mobile Lite, 60 oyuncu için hazırlanmış daha ufak bir haritaya sahip. PUBG Mobile Lite sadece 400MB yer kaplamakta ve 2GB RAM'in altındaki cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynanabilmekte.

PUBG Mobile Lite Özellikleri

PUBG Mobile Lite'ın dikkat çeken özellikleri şu şekilde:

Geliştirilmiş hedef yardımı: Yeni hedef yardımcısı, zayıf ağ bağlantı koşullarında son derece kullanışlı ve hedef almayı kolaylaştırıyor. Sürünürken ve ayakta farklı bir deneyim sunan hedef yardımı özelliği, eşsiz bir PUBG Mobile deneyimini korurken kontrolleri basitleştiriyor.

Yeni hedef yardımcısı, zayıf ağ bağlantı koşullarında son derece kullanışlı ve hedef almayı kolaylaştırıyor. Sürünürken ve ayakta farklı bir deneyim sunan hedef yardımı özelliği, eşsiz bir deneyimini korurken kontrolleri basitleştiriyor. Winner Pass’e geçiş: Royale Pass’in yerini alan Winner Pass, daha hızlı sandık kilitlerini açarken, bir ay sürecek ve fantastik ödüller verecek.

Royale Pass’in yerini alan Winner Pass, daha hızlı sandık kilitlerini açarken, bir ay sürecek ve fantastik ödüller verecek. Mermi izi ayarı : PUBG Mobile Lite , artan mermi hızı ve mermi düşme efektinin ortadan kalkmasıyla, kötü ağ bağlantılı ortamlarda bile daha temiz bir atış imkânı sunuyor.

, artan mermi hızı ve mermi düşme efektinin ortadan kalkmasıyla, kötü ağ bağlantılı ortamlarda bile daha temiz bir atış imkânı sunuyor. Geri tepme önleme: Silah tepmelerini önleyen mekanizma, bağlantı koşullarının kötü olduğu ortamlarda dahi oyun kontrolünü kolaylaştıracak. Farklı silahların farklı tepme gücü olacak ve bu da her silah ile farklı bir deneyim sunacak.

Silah tepmelerini önleyen mekanizma, bağlantı koşullarının kötü olduğu ortamlarda dahi oyun kontrolünü kolaylaştıracak. Farklı silahların farklı tepme gücü olacak ve bu da her silah ile farklı bir deneyim sunacak. Artan öldürme süresi : Oyunda 'Time to Kill' süresi artarak oyuncuların sıkı çatışmalarda hayatta kalmasını kolaylaştıracak ve toplam deneyimin daha agresif olmasını sağlayacak.

Oyunda 'Time to Kill' süresi artarak oyuncuların sıkı çatışmalarda hayatta kalmasını kolaylaştıracak ve toplam deneyimin daha agresif olmasını sağlayacak. Konum görüntüleme: Mini harita kapsamındaki nişancılar görülebilecek, bu da mücadeleleri hızlandıracak.

Mini harita kapsamındaki nişancılar görülebilecek, bu da mücadeleleri hızlandıracak. Hareket ederken iyileşme: Oyuncular durmadıkları her an iyileşecekler. Bu özellikle yüksek gecikme süresinde iyileşme imkanı verirken, oyunun temposunu artıracak ve hayatta kalma olasılıklarını iyileştirecek.

Oyuncular durmadıkları her an iyileşecekler. Bu özellikle yüksek gecikme süresinde iyileşme imkanı verirken, oyunun temposunu artıracak ve hayatta kalma olasılıklarını iyileştirecek. Bina / İkmal iyileştirmesi: Daha ufak haritalarda bina yoğunluğu ve sandık frekansı artırıldı. Böylece loot süreci ve mücadelenin ilerlemesi hızlandırıldı.

Daha ufak haritalarda bina yoğunluğu ve sandık frekansı artırıldı. Böylece loot süreci ve mücadelenin ilerlemesi hızlandırıldı. Harita kalitesi iyileştirmesi: Oyunda optimize harita kalitesi ve paraşüt yükleme ekranı olacak.

Oyunda optimize harita kalitesi ve paraşüt yükleme ekranı olacak. RPG ve yeni ateşli silah entegrasyonu: LITE’ta oyuncular bazı oyun modlarında yeni saldırı ve savunma taktikleri geliştirme şansı verecek yeni bir silahı kullanabilecekler.

PUBG Mobile Lite'ı haberimizin hemen altında bulunan bağlantıdan kolayca indirebilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!