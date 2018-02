PUBG'nin Renk Değiştirme Modu ReShade Yasaklanıyor

Milyonlarca oyuncuyu bilgisayar başına kilitleyen ve geçtiğimiz seneyi rekorlar ile kapatan PUBG için yeni değişiklikler yolda. Bu değişikliklerin sonuncusu oyundaki ReShade adlı grafik modunun kullanımını engelleyecek.

Geçtiğimiz haftalarda PUBG oyuncuları, oyunun Çin'e açılmasından sonra oyuna akın eden Çinli hileciler nedeniyle PUBG'nin geliştiricisine tepkilerini göstermişlerdi. PUBG Corp. herhangi bir güncelleme notu paylaştığında oyuncular Çin'e bölge kısıtlaması talep ettikleri mesajlarını arka arkaya paylaşıyordu. Bu nedenle PUBG Corp. test sunucularında yeni geliştirdiği hile engelleme aracını denemeye başlamıştı.

Anlaşılan o ki PUBG Corp.'un hile ve hack engellemek için tek başvuracağı yol bir hile engelleme aracını oyuna eklemek olmayacak. Geliştirici, 3. parti modların kullanımını da kısıtlamayı planlıyor. İşte bu tür modlardan biri olan ReShade'in haksız avantaj kazandırdığı nedeniyle modun kısa süre içinde engelleneceği bildirildi.

ReShade adlı grafik modu temel olarak oyundaki renk paletini değiştirerek oyundaki renkleri daha canlı hale getiriyor. Kağıt üzerinde zararsız, kozmetik bir eklentiymiş gibi görünen bu modun kullanımının ban sebebi olmadığı da daha önceden PUBG'nin isim babası olan PlayerUnknown tarafından doğrulanmıştı. Anlaşılan o ki PUBG Corp. PlayerUnknown ile aynı fikirde değil.

No, it is OK to use Reshade!