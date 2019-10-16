PUBG, Sezon 5 Önemli Yeniliklerle Geliyor

Dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan PUBG'nin 5. sezonu yepyeni yenilikler ile beraber geliyor. Gelin hep beraber PUBG 5.1 güncellemesi ile hangi yenilikler karşımıza çıkacak yakından bakalım.

PUBG 5.1 güncellemesi ile beraber şu özellikler oyunda karşımıza çıkacak:

Miramar yenilendi.

Miramar eşya belirme dengesi iyileştirildi.

Survivor Pass, yeni ödüller, görevler ve iyileştirilmiş sistemleri ile geri döndü.

Sezon görevleri geldi.

Premium Pass görev ödülleri ve seviye-atlama eşyaları geldi.

Hayatta Kalma unvan sistemi geldi.

Takım arkadaşlarına eşya fırlatma özelliği eklendi.

Saldırı için yakın dövüş silahlarını fırlatma özelliği eklendi.

Kullanıcı arayüzü özelleştirmesi iyileştirildi.

Zombi Moduna yeni sınırlı ön ayarlar eklendi.

Savaş Modu (Müfreze Savaşı Seçeneği) ve Savaş Modu: Fetih için yerde yeniden canlanma eklendi.

Tekrar izleme sistemi güncellendi. Eski tekrar izleme dosyaları artık kullanılamamakta.

Çeşitli hatalar düzeltildi.

Yukarıda yazan özellikler ve dahası 23 Ekim’de PC canlı sunucularına ve 29 Ekim’de konsol canlı sunucularına ulaştığında erişilebilir olacak. PUBG'yi hemen aşağıda bulunan bağlantı yardımı ile cihazınıza indirebilir ve oyunun keyfini sürebilirsiniz.