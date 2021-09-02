PUBG'nin Yaratıcısı Brendan Greene Krafton'dan Ayrıldı

Kısa sürede dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan PUBG'nin yaratıcısı Brendan Greene, Krafton şirketinden ayrıldı. Greene, Amsterdam merkezli PlayerUnkown Productions isimli video oyunu stüdyosu ile devam edecek.

PUBG'nin Yaratıcısı Brendan Greene Yeni Stüdyo Kuracak

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) isimli popüler battle royale oyununun yaratıcısı olarak bilinen Brendan Greene, Krafton şirketinden ayrılma kararı aldı. Greene, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bana bir şans verdikleri ve son dört yılda bana sağladıkları fırsatlar için PUBG ve Krafton'a çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki adımı atmaktan heyecan duyduğunu söyleyen Brendan Greene, "Planlarımı destekledikleri için Krafton'daki herkese minnettarım. Daha sonraki bir tarihte projemiz hakkında daha fazla bilgi vereceğim" şeklinde konuştu.

Greene, PlayerUnkown Productions isimli oyun stüdyosu ile devam edecek. PlayerUnkown Productions, iki yıl önce Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurulmuştu. Oyun stüdyosunun açık dünya oyunlarına odaklanacağı belirtildi.

Güney Kore merkezli video oyunu şirketi Krafton, PlayerUnknown Productions'ta azınlık hissesine sahip olacak. Oyun stüdyosunun Krafton'a bağlı olarak çalışmayacağını belirtelim. Stüdyo bağımsız olarak çalışmalarına devam edecek.

Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) isimli yapım, ilk olarak 21 Aralık 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya başlanan yapım, günümüzde hala popülerliğini devam ettiriyor.

PUBG Animasyon Dizisi Geliyor

Krafton, popüler battle royale oununun başarısını animasyon dizisi olarak devam ettirmek istiyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda Adi Shankar isimli film yapımcısı ile anlaşma imzalamıştı. Konu ile ilgili önemli açıklamada bulunan Shankar, 2017 yılından bu yana PUBG oyununu oynadığını söylemişti.

PUBG dünyasını hayata geçirmek için heyecanlı olduğunu belirten Adi Shankar, Krafton'un bu fırsatı kendisine sunduğu için minnettar olduğunu söylemişti. Krafton CEO'su CH Kim, Shankar ile birlikte çalışacaklarından ötürü heyecanlı olduklarını ifade etmişti.

Şimdiden çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan animasyon dizisinin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Yayın tarihinin yanı sıra seslendirme kadrosunda kimlerin yer alacağı da henüz paylaşılmadı. Krafton CEO'su Kim, yakın zamanda animasyon projesi hakkında daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtmişti.