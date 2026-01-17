Herkes Bu Yeni Oyunu Oynuyor! Listelerde Yükselmeye Başladı

Oyun pazarında her şey çok hızlı gelişmeye başladı. Geçen yıl Quarantine Zone: The Last Check'in demosu yayınlandı ve kısa süre içinde 1 milyon istek listesini aştı. 12 Ocak 2025'te piyasaya sürülen oyun, sadece bir gün sonra çok yüksek bir oyuncu sayısına ulaşıp en çok satılan oyunlar listesine hızlı bir giriş yaptı.

Quarantine Zone: The Last Check Yükselişe Geçti

Quarantine Zone: The Last Check, piyasaya sürülmesinden bir gün sonra yani 13 Ocak 2026 tarihinde Steam'de 31 bin 653 fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştı. İlk haftada gelen 3 bin 376 oyuncu incelemesinden yüzde 76'sının olumlu oy vermesi sayesinde "çoğunlukla olumlu" incelemeye sahip hâle geldi.

Oyunun başarısı sadece bununla da sınırlı kalmadı. Steam'de en çok satılan oyunlar listesine sekizinci sıradan girdi. Yeni oyun, zombi oyunları arasında yer alsa da şimdiye kadar aynı türde gördüğümüz çoğu oyundan farklı bir oynanış sunuyor. Büyük bir salgının olduğu dünyada enfekte olanları alt etmek yerine güvenli bölgeye kimlerin gireceğine, kimlerin reddedileceğine karar veriyoruz.

Oyunda bir cihazla insanların vücudunu tarıyor ve enfeksiyon belirtisi olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Ayrıca gizli eşyalar ya da şüpheli davranışları göz önünde bulundurarak insanların güvenli bölgedekiler için risk teşkil edip etmediğini belirliyoruz. The Last Check sadece bununla sınırlı kalsaydı muhtemelen çok sıkıcı olurdu. O yüzden geliştiriciler, bu oynanışı zorluğu arttıracak özelliklerle zenginleştirdi.

Zombi salgınını merkezine alan oyunda içeri aldığımız insanlarla birlikte kaynakları yönetmek oldukça zorlaşıyor. Bu bölgede yaşamın sürmeye devam etmesi için yiyecek, ilaç ve personel takibi yapıp savunmamızı geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca belirsiz semptomları olanları da önlem olarak karantinaya gönderiyoruz.