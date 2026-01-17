Tüm Dünyanın Gözü Bu Oyunda! Yeni Bir Rekor Kırdı

Bu zamana kadar çeşitli eleştiriler ile karşı karşıya kalan EA SPORTS FC 26, büyük bir başarının altına imza attı. EA SPORTS FC serisinin yeni oyunu, kısa süre önce Steam'de indirime girmesinin ardından yoğun bir ilgiye maruz kaldı. Futbol oyunu, 100 bini aşkın eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

EA SPORTS FC 26, Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. SteamDB'de yer alan bilgilere göre oyun, Steam'de 16 Ocak 2026 tarihinde 100 bin 753 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekorun altına imza attı.

Steam'de şu anda EA SPORTS FC 26 için bir kampanya mevcut. Yüzde 60 oranında indirime giren standart sürüm 69.99 dolar (3.028 TL) yerine 27.99 dolar (1.211 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 70 oranında indirime giren TOTY sürümü 89.99 dolardan (3.894 TL) 27 dolara (1.168 TL) düştü.

Kaliteli grafiklere, etkileyici atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunun Ultimate sürümü yüzde 40 oranında indirime girdi. Bu sürüm, kampanya kapsamında 99.99 dolar (4.327 TL) yerine 59.99 dolara (2.596 TL) satılmaya başlandı. Kampanya 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

EA SPORTS FC 26'da Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği bulunuyor. Oyundaki Türkçe spikerler arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener bulunuyor. Oyunda ister dostluk maçları yapabiliyor, ister turnuvalarda mücadele edebiliyoruz. Ayrıca bir teknik direktör veya futbolcu oluşturup kariyer yapma fırsatı da mevcut.

EA SPORTS FC 26 Fragmanı

EA SPORTS FC 26 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 - 64 bit

Windows 10 / Windows 11 - 64 bit İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 570 / NVIDIA GTX 1050 Ti

AMD RX 570 / NVIDIA GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

EA SPORTS FC 26 Önerilen Sistem Gereksinimleri